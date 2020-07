In Gera müssen die städtischen Verkehrsbetriebe wahrscheinlich vorerst ganz auf den Kauf neuer Straßenbahnen verzichten: Die Mehrheit des Stadtrats hat am Donnerstagabend an seinem Kauf-Beschluss vom Juni festgehalten, obwohl dieser vom Landesverwaltungsamt als rechtswidrig und unwirtschaftlich eingestuft wurde. Der parteilose Oberbürgermeister Julian Vonarb sagte nach der Sondersitzung, er gehe nun davon aus, dass das Landesverwaltungsamt den Kauf-Beschluss zurücknehmen wird.

Straßenbahnen in Gera. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann