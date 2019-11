"Sterne des Sports"-Landessieger kommt aus Gera

Der TSV Gera Westvororte ist der Landessieger im Wettbewerb um die "Sterne des Sports". Der Verein wurde am Dienstagabend im Festsaal des Erfurter Rathauses für das Projekt "Oak Trails Gera" mit dem Großen Stern des Sports in Silber geehrt. Bei dem Projekt hat der Verein einen Bike-Park geschaffen, der zu einem Tipp in der Szene geworden ist.

Der "Oak Trail" vom TSV Gera Westvororte hat den Stern des Sports in Silber gewonnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK