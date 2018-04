Froh sei er, sagt Thorsten Rühle. 4,3 Millionen Euro Fördergeld vom Land seien schließlich kein Pappenstiel. Rühle ist Chef des städtischen Verkehrsbetriebes GVB in Gera. Und für den hat das Thüringer Infrastruktur-Ministerium die Hälfte des Geldes eingeplant, das in diesem Jahr für die fünf Straßenbahnstädte im Land bereitgestellt wird. Eine Gesamtsumme von 8,5 Millionen hat das Land reserviert, um dringende Vorhaben im Straßenbahnverkehr von Nordhausen, Gotha, Erfurt, Jena und Gera voranzubringen.

Problemfall Wiesestraße

Das drängendste Problem in Gera ist die Wiesestraße. Unter der verlaufen Rohrleitungen und ein Hauptsammler mit verschiedenen Leitungen - aber die sind in marodem Zustand. Das kann jedermann sehen, denn von der Fahrbahn bis zu den Gehwegen gibt es teils auf Schritt und Tritt Absenkungen. Mehrfach gab es schon Rohrbrüche, mehrfach musste der Straßenbahnverkehr zumindest in den Nachtstunden unterbrochen werden, um Schäden zu flicken.

Die Wiesestraße ist ein einziger Flickenteppich. Bildrechte: MDR/Marian Riedel GVB-Geschäftsführer Rühle ist kein Schwarzmaler. Aber drumherum zu reden, helfe auch nicht sagt er: "Wenn es wirklich zu einer größeren Havarie kommt, dann sind zwei Straßenbahnlinien der Stadt betroffen. Faktisch liegt dann der Verkehr in der ganzen Stadt lahm."



Die Wiesestraße auf Vordermann zu bringen - so heißt die Ansage in Gera nun schon seit Jahren. 2012 wurden erste Vorbereitungen getroffen. Dann aber kam es zur Stadtwerke-Pleite, der damalige Verkehrsbetrieb wurde mit in den Strudel der Insolvenz gerissen: Nichts mehr mit Bauen! Nach Gründung des neuen kommunalen GVB ließ Geschäftsführer Rühle sofort die Planungen neu hochfahren. Eigentlich wollte er schon im November die Bauleistungen ausschreiben. Jetzt, im April, sollten die Arbeiten beginnen. Doch es kam anders. Um Bauaufträge für die Wiesestraße vergeben zu können, musste aber die Stadt erst ihren Haushalt für 2018 beschließen und beim Land vorlegen. Das passierte erst am 1. März. Aber wer glaubt, nun hätte losgelegt werden können, der irrt.

Der Bauboom macht Probleme

Geras Baudezernentin Claudia Baumgartner sagt, noch immer stehe durch das Landesverwaltungsamt die Genehmigung des Haushaltes aus. "Und die müssen wir leider erst abwarten, ehe wir wirklich finanzielle Verpflichtungen eingehen können."