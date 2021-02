Der Streit um neue Straßenbahnen für Gera geht in die nächste Runde. Die Stadt will gegen einen Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes klagen. Das hat der Stadtrat mehrheitlich am Mittwochabend beschlossen. Das Landesverwaltungsamt hatte Teile des Stadtratsbeschlusses zum Kauf von sechs neuen Straßenbahnen für den Geraer Nahverkehr als rechtswidrig eingestuft. Dagegen will sich Gera wehren.

Diese alten Tatra-Bahnen in Gera sollen ausgetauscht werden. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann