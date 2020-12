Außerdem ist nicht erkennbar, ob sich der Stadtrat für die sparsamste und wirtschaftlichste Variante entschieden hat. So heißt es in einer Mitteilung. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zeigte sich im Gespräch mit MDR THÜRINGEN verwundert: Bereits im August habe die Behörde den Beschluss als kritisch eingestuft. "Warum wurde da nicht schon mitgeteilt, dass er rechtswidrig ist?"

Rühle bezeichnete die Variante "sechs neue Bahnen" als "die teuerste Variante" für Stadt und den GVB. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung des GVB hatte ergeben, dass zwölf neue Bahnen am sinnvollsten sind - gefolgt von der Option "Sechs plus Sechs". Das hieße, sechs neue Bahnen sofort zu kaufen mit der Option, sechs weitere Bahnen später nachzulegen.

Im Landesverwaltungsamt ist man offenbar verwundert darüber, dass sich die Stadträte so intensiv in die Straßenbahnbeschaffung einmischen. "Im Normalfall entscheidet allein die Geschäftsleitung des GVB, die letztlich für unwirtschaftliche Entscheidungen haftet", heißt es in der Mitteilung. Vonarb sagte MDR THÜRINGEN, es sei das gute Recht der Stadträte, da die GVB ein städtisches Unternehmen seien. "Ob das gut ist oder nicht, ist unbenommen", so der Rathauschef.