Mehr als 83 km Leitung sollen verlegt werden (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Südostlink verläuft von einem Umspannwerk in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis nach Isar in Bayern. Die Trasse verläuft in Ostthüringen an Bad Köstritz vorbei, unter Eisenberg durch, umgeht Gera großräumig, vorbei unter anderem an Kraftsdorf und Saara bis Weida. Dort sollen die Leitungen mit einer Freileitung bis Höhe Langenwetzendorf gebündelt werden. 2025 soll das Mammutvorhaben in Betrieb genommen werden.