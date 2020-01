Die Deutsche Bahn will Schadenersatz von der Waldgenossenschaft und hat deshalb gegen diese geklagt. Denn nach Ansicht der Juristen des Verkehrskonzerns ist die Waldgenossenschaft haftbar nach dem Grundsatz, dass Eigentum ja verpflichte. Zum Beispiel dazu, einen Weg zur Gleisanlage so zu bewahren, das Schlamm und Geröll gar nicht erst dorthin gespült werden können.

Die Deutsche Bahn will aber festgestellt haben, dass vom Weg Schotter abgetragen und Bauschutt und Müll abgelagert wurden. Erst so soll es dazu gekommen sein, dass der Weg unterspült werden konnte. Der Vorwurf führte zur Klage gegen die Waldgenossenschaft.

Richter Michael Kaufmann von der zweiten Zivilkammer am Landgericht in Gera hat schon einen Termin in der Streitsache im Dezember hinter sich. Eine sogenannte Güteverhandlung, die aber keine Einigung der Prozessgegner brachte. Die Sache brauchte deshalb noch einmal Zeit – und wird wohl beide Seiten noch länger beschäftigen.