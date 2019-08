In Thüringen ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Lehrer möglicherweise kein Geld mehr für schulische Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts bekommen sollten. Anlass ist ein Schreiben des Ostthüringer Schulamts, das der Thüringer Lehrerverband (tlv) am Montag in Erfurt als Skandal bezeichnete. In dem Brief an alle Ostthüringer Schulen hatte das Schulamt am Freitag angeregt, über eine Reduzierung der für diesen Bereich vorgesehenen Lehrerwochenstunden nachzudenken.

Statt AG nach dem Unterricht: Lehrer könnten in anderen Schulen aushelfen

Der Lehrerverband beklagte daraufhin einen "Unterrichtsnotstand" in Ostthüringer Schulen. Sollten entsprechende Stunden gekürzt werden, erhielten Lehrer kein Geld mehr, um zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften, Chöre, Sportförderunterricht oder PC-Betreuungen zu leiten. Der Vorteil aus Sicht des Schulamts: Die betroffenen Lehrer könnten in der frei gewordenen Zeit an anderen, unterbesetzten Schulen unterrichten.

Der Leiter des Schulamts Ostthüringen, Berthold Rader, wies auf Anfrage darauf hin, dass es entsprechende Verordnungen nicht gebe. "Das Schreiben war lediglich ein Hinweispapier", betonte er. Es habe sich dabei explizit nicht um eine Anweisung gehandelt. Diese Entscheidung sei noch nicht gefällt.

Externe Lehrer könnten an Schulen zum Einsatz kommen

Ein Wegfall der Stunden würde nicht automatisch bedeuten, dass es künftig keine AGs mehr an den Schulen gebe, erläuterte der stellvertretende tlv-Landesvorsitzende Frank Fritze. Es sei beispielsweise möglich, die Leitung eines Chors an einen externen Lehrer aus der Musikschule zu übertragen. "Aber das gilt eben nicht für andere Bereiche, wie die PC-Betreuung oder die Aufgaben des Klassenlehrers", so Fritze.

In einer ersten Stellungnahme nahm die AfD-Landtagsfraktion die Diskussion in Ostthüringen als Anlass für Kritik am neuen Schulgesetz in Thüringen: "In einem Bundesland, in dem schon regelhafter Unterricht nicht mehr gewährleistet ist, muss Integration und Inklusion Lehrer, Schüler und Schulstrukturen zwangsläufig überlasten." Das Schulgesetz verschärfe daher die Probleme bei der Unterrichtsqualität und beim Lehrermangel noch, sagte die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Wiebke Muhsal.