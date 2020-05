Wegen einer Verfolgungsjagd auf der A4 in Thüringen steht seit Donnerstag ein 37-Jähriger in Gera vor Gericht. Ihm wird unter anderem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Er soll im Januar 2017 auf der Autobahn vor der Polizei geflüchtet sein. Die Beamten hatten das Auto auf dem Parkplatz Hörselberg-Hainich kontrollieren wollen, weil es als gestohlen gemeldet war.

Wegen der Flucht vor der Polizei über die A4 muss sich jetzt ein Mann in Gera verantworten. (Symbolfoto) Bildrechte: imago images / Jonas Walzberg