Mit hohem Tempo Autos rechts überholt, zwei Streifenwagen gerammt, eine Tunnelschranke durchbrochen: Bei einer Verfolgungsjagd hat sich ein Mann aus Brandenburg auf der Autobahn 4 in Thüringen über mehr als 100 Kilometer von nichts aufhalten lassen. Das war im Januar 2017. Mehr als drei Jahre danach muss er sich nun vor dem Landgericht Gera verantworten. Zum Prozessauftakt am Donnerstag gestand er, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein. Dass er versucht habe, Polizeiwagen abzudrängen, bestritt er. Vielmehr hätten die Beamten ihn aus ihrem Auto heraus bedroht - per Schlagstock und Waffe.