Kurt Dannenberg ist alter und neuer Bürgermeister der Stadt Gera. Mit 25 Stimmen ist der alte Amtsinhaber und derzeitige Finanzdezernent am Donnerstagabend vom Stadtrat wiedergewählt worden.

Es lag eine greifbare Spannung in der Luft. Auf dem Tagesordnungspunkt 3 stand die Wahl des Bürgermeisters. Die Geraer Stadträte hatten am Ende die Wahl zwischen zwei Bewerbern. Amtsinhaber und Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) wollte seinen Job weiter machen. Ursprünglich hatten sich 22 Interessenten aus ganz Deutschland für den Posten des Bürgermeisters der Stadt Gera beworben.

„Ich nehme die Wahl an!“ Es habe ihn zwar keiner danach gefragt, aber der Ordnung halber wolle der das erklären, sagte Kurt Dannenberg. Er wolle nun ohne persönliche Befindlichkeiten zum Wohl der Stadt loyal und integer weiter arbeiten, sagte er in seiner Dankesrede. Ein Seitenhieb auf den Oberbürgermeister wohl, der am Dienstag in einem Zeitungsinterview sagte, dass er genau das von seinem Stellvertreter erwarte. "Da muss ich mit umgehen", sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb nach der Wahl.