Rekordversuch 24-stündiges Fußballspiel in Gera geplant

Das Rekordteam Gera plant im Juni einen weiteren Rekordversuch. Der Verein will mit vielen Mitstreitern das "Längste Fußballspiel mit den meisten Teilnehmern" veranstalten. Geplant ist ein 24-stündiges Fußballspiel. Bedingung für den neuen Rekord des Vereins We4Kids aus Rückersdorf ist, dass alle zehn Minuten eine neue Mannschaft ins Spiel tritt. "Wir brauchen also 3200 Leute“, so Vereinschef Bernd Lehmann.