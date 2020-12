Weihnachtliche Märchenaufführungen zählen für das Publikum ebenso wie für die Theaterensembles in der ganzen Republik zu den Höhepunkten der Spielzeit - und sie gehören für viele Menschen einfach zur Weihnachtszeit dazu. Der Corona-Pandemie geschuldet müssen die Theatersäle dieses Mal in der Adventszeit leer bleiben, auch wenn vielerorts die Proben für die Weihnachtsstücke bis in den Oktober hinein auf Hochtouren liefen.