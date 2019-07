Weiterlaufen lassen oder abbauen - diese Frage müssen sich immer mehr Betreiber älterer Windräder stellen. Ende 2020 läuft für viele die Förderung aus. Im Windpark Pölzig II nördlich von Gera hat sich zum Beispiel die Firma VSB aus Dresden für Repowering entschieden. So heißt es in der Fachsprache der Windenergie-Branche, wenn größere Windräder am gleichen Standort die alten, kleinen ersetzen. Auf diese Weise kann an den Standorten der alten Windräder mit neuen, modernen Anlagen viel mehr Strom produziert werden.

In Pölzig wurden in diesem Frühjahr zwei kleine Anlagen vom Typ Micon aus dem Jahr 1995 abgebaut. Jede davon hatte eine Leistung von 600 MW. An ihrer Stelle ging Ende Juni ein modernes Windrad ans Netz, das dreimal so viel Strom produzieren kann wie die beiden alten zusammen. Doch was passiert mit den alten Windrädern? In Pölzig hat die Firma Wind Nielsen aus Süderlügum (in Schleswig-Holstein) nahe der deutsch-dänischen Grenze die beiden Anlagen der ersten Generation in ihre Einzelteile zerlegt und abtransportiert. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert.

Der Zeitpunkt, an dem die Förderung ausläuft, rückt immer näher. Und damit steigt die Zahl der Anfragen an uns. Dirk Nielsen Geschäftsführer Wind Nielsen

Der Abbau eines 65 Meter hohen Windrades wie in Pölzig dauert knapp einen Tag. Der Rotorstern wird dabei im Ganzen an den Kran angehängt und dann am Boden zerlegt. Anschließend nimmt das Kran-Team das Maschinenhaus von der Turmspitze herunter und verlädt es auf einen LKW. Die Turmteile sind dann schnell demontiert.

Interessenten gibt es bis nach Kasachstan

"Teile aus der Anlagensteuerung, Generatoren, Getriebe und Hauptwellen von alten Windrädern lassen sich ganz gut weiterverkaufen. Ins Ausland schon seit Längerem, inzwischen aber auch innerhalb von Deutschland." sagt der Geschäftsführer von Wind Nielsen. "Viele Betreiber älterer Anlagen wissen nicht, wie lange die Windräder noch laufen können. Da investieren sie lieber in günstige gebrauchte Ersatzteile als in nagelneue." Außerdem, so Nielsen, seien von einigen Anlagentypen fabrikneue Ersatzteile gar nicht mehr im Angebot oder die Lieferzeiten ziemlich lang. Der Markt für gebrauchte Teile von Windrädern ist international. Nielsen verkauft sie regelmäßig zum Beispiel nach Polen, Bulgarien, Italien und sogar bis nach Kasachstan. Die Teile, die gehandelt werden, kennt Nielsen bis ins kleinste Detail. Seine Firma hat die Windräder, die jetzt in Pölzig abgebaut wurden, 1995 auch aufgebaut.

Rotorblätter werden recycelt

Auch einzelne Rotorblätter könne er hin und wieder weiterverkaufen, so Nielsen. Etwa dann, wenn irgendwo durch einen Blitzschlag ein Schaden entstanden sei. Die meisten allerdings würden recycelt. Nielsen arbeitet dafür mit einem Betonhersteller zusammen. "Die Rotorblätter, die ja aus Glasfasern bestehen, werden geschreddert und anschließend mit Papier vermengt. Dieses Gemisch wird im Betonwerk verbrannt. Die Abwärme aus diesem Prozess wird im Betonwerk für die Produktion genutzt. Und die Schlacke, die dann entsteht, wird als Recycling-Material mit in den Beton eingearbeitet." sagt der Firmenchef.

Fundamente müssen komplett entfernt werden

Die Turmteile und andere Komponenten aus Stahl, auf die kein zweites Leben wartet, werden eingeschmolzen. Und dann ist ja da noch das Fundament. Andrea Aschemeyer, Bauleiterin beim einstigen Betreiber VSB, versichert: Das Fundament wird vollständig aus dem Boden entfernt. In Pölzig ging der Auftrag dafür an eine Firma aus der Region. "Und danach wird die Fundament-Grube wieder gefüllt mit dem Material, was da auf dem Fundament ausgelagert worden ist. Anschließend wird Mutterboden aufgedeckt. Das Ziel ist, dass hier anschließend alles so aussieht, als ob hier nie irgendwas gestanden hat. Und das wird es auch." versichert Andrea Aschemeyer. Dazu sind die einstigen Betreiber der Windräder in der Regel vertraglich verpflichtet.