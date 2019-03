Die Stadt Gera will mit einem Investitionsprogramm über 100 Millionen Euro die kommunale Wohnungsgesellschaft GWB Elstertal zurückkaufen. Profitieren von den Investitionen sollen auch Schulen und Straßen, kündigte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) am Mittwoch an.

Im Zuge der Stadtwerke-Insolvenz war die kommunale Wohnungsgesellschaft 2016 zu knapp 75 Prozent an ein Unternehmen in London verkauft worden. Über den Preis wurde damals Stillschweigen vereinbart. Gemeinsam mit dem Land Thüringen will die Stadt Gera die Anteile jetzt zurückkaufen. Wie genau das aussehen soll und was es kosten wird - dazu schweigen sowohl Oberbürgermeister Julian Vonarb als auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

70 Millionen Euro stehen im Raum

Beide verweisen auf Abkommen mit dem derzeitigen Mehrheitseigner Benson Elliott. Im Raum steht ein Preis von 70 Millionen Euro - also mehr als doppelt so viel wie bei der Stadtwerke-Insolvenz, als Gera einen Kredit über 30 Millionen Euro aufnehmen wollte, um die Anteile zu übernehmen. Das Landesverwaltungsamt untersagte dies jedoch unter Verweis auf die ohnehin schon desolate Haushaltslage der Stadt.

Mit dem Rückkauf wollen Stadt und Land verhindern, dass die Wohnungsgesellschaft in Einzelteilen weiterverkauft wird und die Mietpreise ins Unermessliche steigen. Außerdem will die Stadt aktiv an der Standortentwicklung mitwirken.



Vonarb rechnet dabei verstärkt mit Zuzügen aus Städten wie Jena oder Leipzig, in denen bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Ob der Rückkauf klappt, sei aber noch völlig offen, sagte Vonarb. Er hoffe, dass die Verhandlungen bis zur Jahresmitte abgeschlossen seien.



Dabei werde die Stadt keinen Kaufpreis unterzeichnen, der nicht wirtschaftlich nachvollziehbar sei. Ramelow sagte, dass das Land die Werthaltigkeit der rund 5.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten genau prüfen werde, bevor Geld fließe.