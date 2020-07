"Es war wirklich extrem", sagt sie. Seit vielen Jahren arbeitet sie im Krankenhaus in Greiz als Pflegerin. Die vergangenen Wochen waren für sie vor allem geprägt von Hilflosigkeit und Angst. "Weil wir nicht wussten, was im Tagesverlauf oder morgen passiert." Angst hätte sie vor allem auch um ihre Patienten gehabt. Auf der Station habe es an geeigneten Schutzmasken und Schutzanzügen gefehlt. "Wir hatten nur Einweg-Masken, die man auch im Supermarkt kaufen kann." Pro Schicht durfte sie nur eine solche Maske verwenden. Masken vom Typ FFP 2 und FFP 3 habe es für die Mitarbeiter nicht gegeben.

Abstriche machen ohne Schutzausrüstung

Zu Beginn der Corona-Pandemie sei in der Klinik eine Station nur für Corona-Patienten eingerichtet worden. Anfangs habe es auch eine Aufnahmestation gegeben. Diese konnte später aber nicht mehr besetzt werden, weil es nicht mehr genug Mitarbeiter gab. Zuerst seien in der Ambulanz Patienten und Mitarbeiter mit Corona-Symptomen getestet worden. Später sollte auch auf allen anderen Stationen auf das Virus getestet werden. "Aber wir hatten die entsprechende Ausrüstung wie Mundschutz und Schutzanzug gar nicht." Auch seien sie und die Mitarbeiter nicht geschult worden, wie die Abstriche richtig gemacht werden.

Keine Reaktion auf Hilferufe der Mitarbeiter

Ihre Kollegen auf der Corona-Station hätten zudem über zu wenig Personal geklagt. So seien zum Beispiel die Dienste nur mit einer Schwester und Hilfskräften besetzt worden. Außerdem sei das Operationsprogramm wie sonst auch weitergelaufen. Verringert worden sei nur die Zahl der größeren Operationen. Als immer mehr Mitarbeiter in der Corona-Epidemie ausfielen, kamen die verbliebenen an ihre Grenzen. "Freie Tage gab es nicht mehr."

"Es war ein Gefühl der Hilflosigkeit", sagt sie. Mehrfach klagten die Mitarbeiter bei der Krankenhausleitung über fehlende Schutzausrüstung und überbelastete Mitarbeiter. Mehrere Mitarbeiter hätten an die Pflegedienstleitung eine Gefährdungsanzeige geschrieben - auch sie. "Keine Reaktion", erzählt sie. Danach wandte sie sich mit einer Beschwerde an den Aufsichtsrat der Klinik. "Auch danach gab es keine Verbesserungen." Wenn Mitarbeiter bei Geschäftsführung und der Hygieneabteilung nach Masken und Schutzanzügen fragten, habe es nur lapidare Antworten gegeben.

Nach Ostern: Viele Mitarbeiter und Patienten infiziert

An Ostern sei dann eine internistische Station der Klinik geschlossen worden. Offenbar um Kapazitäten zu sparen, sagt sie. Patienten und Personal von dort seien dann ohne Tests auf alle anderen Stationen verteilt worden. "Danach ging eigentlich erst die richtige Welle los, in der so viele erkrankt sind." Auf den Normalstationen habe es viele Patienten gegeben, die im Laufe des Klinik-Aufenthaltes positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Auch sie wurde getestet. "Weil ich zu so vielen Patienten Kontakt hatte, dass ich sie schon fast nicht mehr zählen konnte." Ihr Test-Ergebnis fiel negativ aus. Doch viele Klinik-Mitarbeiter steckten sich an. Allein auf ihrer Station seien acht Mitarbeiter positiv getestet worden.

Haben infizierte Mitarbeiter unwissentlich weitergearbeitet?