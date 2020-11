Nahe Ronneburg in Ostthüringen ist am Sonnabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Polizei kam ein Mensch ums Leben. Es soll sich um eine zweisitzige Maschine gehandelt haben. Das Flugzeug sei am frühen Nachmittag unweit der Autobahn 4 auf ein Feld aufgeschlagen. Informationen zum Opfer und zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Einsatzkräfte an den verkohlten Trümmern des abgestürzten Kleinflugzeugs. Bildrechte: dpa