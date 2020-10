Zwischen Auma und Braunsdorf im Landkreis Greiz hat es am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei überholte ein Autofahrer trotz durchgezogener Linie ein anderes Fahrzeug. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich in der Folge und blieb im Straßengraben liegen. Die beiden Insassen sowie die drei Personen im entgegenkommenden Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht, so die Polizei. Die Landstraße war zeitweise voll gesperrt.