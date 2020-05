In Auma soll vor knapp einer Woche ein 13-Jähriger eine Frau vergewaltigt haben. Der Junge wurde nach der Tat mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht, in Gewahrsam genommen und inzwischen in einer betreuten Einrichtung untergebracht. Über den Fall kursieren in den sozialen Netzwerken viele Vermutungen und Vorwürfe.

Der 13-Jährige hat nach Polizeiangaben eine 42-jährige Frau aus der Region mit einem Messer bedroht und vergewaltigt - am 30. April in Auma-Weidetal (Landkreis Greiz). Der Junge lebte dort in einem Kinder- und Jugendheim. Seit Mittwoch ist der Jugendliche nach Angaben des Bürgermeisters in einer geschlossenen Einrichtung außerhalb des Landkreises untergebracht.

Es gibt kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, weil der Junge mit 13 Jahren nach § 19 StGB nicht strafmündig ist.

Es gibt bei Kindern bis 14 Jahren keinen gesetzlichen Auskunftsanspruch. Die Polizei hat darüber informiert, was passiert ist, und die Staatsanwaltschaft darüber, dass es kein Ermittlungsverfahren gibt. Damit gibt es auch keinen Anspruch, mehr zu erfahren. Üblicherweise informiert die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Verfahren auch über mutmaßliche Täter und mögliche Motive. Und das im Rahmen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes.

Die Einwohner waren seit der Tat verunsichert und hatten Angst. Es gab viele Gerüchte, dass der Junge nicht in einer geschlossenen Einrichtung, sondern weiter im Ort unterwegs sei. In sozialen Netzwerken wurde deshalb vor ihm gewarnt. Nach Angaben des Bürgermeisters Frank Schmidt ist der 13-Jährige seit Mittwochmorgen in einer geschossenen Jugendhilfeeinrichtung außerhalb des Landkreises untergebracht.