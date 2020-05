In Thüringen steht ein 13-Jähriger unter Verdacht, sich an einer 42-Jährigen vergangen zu haben. Die Polizei stellte den Jungen am Donnerstagabend in Auma-Weidatal. Zuvor hatte es in dem Ort im Landkreis Greiz einen Großeinsatz der Beamten und weiterer Behörden gegeben. Bei den Ermittlungen habe sich der Verdacht einer Sexualstraftat erhärtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Auma im Einsatz. Bildrechte: MDR/News5