In Ronneburg im Kreis Greiz ist am Sonnabendmorgen ein Fitnessstudio in einem früheren Industriegebäude ausgebrannt. Die Polizei schließt schätzt den Schaden auf 200.000 Euro und ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Blick durch das Fenster auf das ausgebrannte Fitnessstudio in Ronneburg. Bildrechte: MDR FERNSEHEN