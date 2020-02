Landkreis Greiz Feuerwehr löscht Hausbrand in Ronneburg - Polizei hält Mann zurück

Weil ein Gebäude in Flammen stand, rückte die Feuerwehr am Freitag in Ronneburg aus. Ein Mann erschwerte die Löscharbeiten, als er unbedingt ins Gebäude laufen wollte.