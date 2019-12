Nach einer Brandserie in Großenstein im Landkreis Greiz ist ein ehemaliger Feuerwehrmann zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Gera ordnete außerdem an, dass der 22-Jährige in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Die Richter hatten ihn am Dienstag der Brandstiftung in fünf Fällen für schuldig erklärt.