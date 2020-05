Landkreis Greiz Polizei löst "Straßenfest" in Langenwetzendorf auf

In Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) haben sich am Samstagabend zahlreiche Personen zu einer Art "Straßenfest" mit Feuerwerk und Musik versammelt. Wie Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, hätten sich die etwa 50 bis 60 Menschen jeweils auf ihren Privatgrundstücken aufgehalten. Laut Corona-Verordnung sei es Menschen aus einem Hausstand nicht verboten, sich auf ihrem eigenen Grundstück zu versammeln, sagte Dittmann. Vermutlich habe ein besorgter Bürger die Polizei informiert.

Wie das Landratsamt am Sonntagmittag mitteilte, sind in Langenwetzendorf derzeit 29 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Hinter Greiz (191), Zeulenroda-Triebes (150) und Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (33) ist das der vierhöchste Wert im Landkreis Greiz. Der Landkreis zählt gemessen an der Quote der Neuinfektionen zu den bundesweiten Brennpunkten.