Thüringen hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Seniorenheim in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz wurde am Sonntag eine 94 Jahre alte Heimbewohnerin geimpft. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und ihres US-Partners Pfizer war am zweiten Weihnachtsfeiertag in Thüringen angekommen.

Am Sonntag werden in Thüringen zunächst Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa