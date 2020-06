In einem Pflegeheim in Weida im Kreis Greiz hat sich die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Bewohner und Mitarbeiter auf 28 erhöht. Am Mittwoch hatte der Landkreis noch von 20 Infizierten berichtet. Im Laufe dieser Woche sollen zum dritten Mal Abstriche genommen werden. Alle Testergebnisse würden frühestens in drei Tagen vorliegen. Am Donnerstag könnten auch erstmals die Kontaktpersonen der Betroffenen untersucht werden. Für das Pflegeheim gelte bis auf weiteres Besuchsverbot, so das Landratsamt.

Corona-Massentest am Dörffel-Gymnasium in Weida

Nach einer Coronainfektion am Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium in Weida werden am Montag 190 Schüler und Schülerinnen getestet. Das teilte Landrätin Martin Schweinsburg (CDU) MDR THÜRINGEN mit. Ihren Angaben nach werden die übrigen Schüler am Dienstag getestet.