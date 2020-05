Im Landkreis Greiz steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutschlandweit am stärksten. In den vergangenen sieben Tagen kamen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) knapp 60 Neuinfektionen dazu. Laut RKI-Präsident Lothar Wiehler gibt es in Deutschland derzeit nur zwei Landkreise, in denen die Rate bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt. Neben den Landkreis Greiz ist das der Kreis Traunstein in Südbayern mit 55 Neuinfektionen. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte liegen deutlich darunter.