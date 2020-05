Bei den Corona-Massentests im Landkreis Greiz sind insgesamt 47 Infektionen festgestellt worden. Wie Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) am Donnerstag sagte, wurden am Wochenende insgesamt 855 Bewohner und Beschäftigte von sechs Pflege- und Seniorenheimen auf das Virus getestet. Die Zahl der positiven Befunde entspricht einer Quote von 5,5 Prozent.