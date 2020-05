Landkreis Greiz mit besorgniserregender Corona-Zunahme

Bildrechte: imago images/Hollandse Hoogte

Die Landrätin des Kreises Greiz kritisiert scharf einen kurzfristig realisierten Corona-Massentest. Martina Schweinsburg sagte am Sonntag, sie habe nicht das geringste Verständnis für die überfallartige Nacht-und-Nebel-Aktion. "Das schüre Panik und Ängste", so Schweinsburg wörtlich. Erst am Donnerstagabend hätten die Verantwortlichen des Landes darüber informiert, dass zwischen Freitag und Sonntag 1.000 Menschen in Greiz und Ronneburg getestet werden sollen. Zwei mobile Teams hätten Abstriche von Pflegeheimbewohnern, Klinikpatienten und sämtlichen Mitarbeitern von fünf Einrichtungen genommen.