In Verbindung mit dem Corona-Virus gibt es in Thüringen einen zweiten Todesfall. Wie aus der täglichen Statistik der Landesregierung am Mittwoch hervorgeht, starb im Kreis Greiz innerhalb der vorherigen 24 Stunden ein Patient, der mit dem Virus infiziert war. Am Freitag war ein 83-Jähriger in Jena gestorben, bei dem ebenfalls eine Infektion nachgewiesen wurde.

Ein leeres Bett auf einer Intensivstation (Symbolbild). Bildrechte: dpa