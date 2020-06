Der Landkreis Greiz meldet einen neuen größeren Ausbruch des Coronavirus: In einem Pflegeheim in Weida sind in den vergangenen Tagen 20 Infektionen mit Covid-19 nachgewiesen worden. Betroffen sind Bewohner und Personal.

Weitere Corona-Tests im Pflegeheim

Nach Angaben des Landratsamtes war am Montag zunächst eine Infektion in dem Pflegeheim nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt habe daraufhin weitere Tests veranlasst und dem Betreiber Auflagen gemacht. So sei ein Besuchsverbot erlassen worden. Nach den 20 positiven Tests seien alle Mitarbeiter und Pflegekräfte getestet worden. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor. In dem Pflegeheim werden 64 Menschen betreut. In einem Pflegeheim im Kreis Greiz wurde ein neuer Corona-Ausbruch registriert. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Neben den 20 Infektionen in Pflegeheim in Weida hat der Landkreis Greiz in den vergangenen sieben Tagen nur einen weiteren Coronavirus-Fall registriert. Die Inzidenz* von 21 liegt damit weit unter dem bundesweiten Wert von 50, der als Grenze für das Lockern oder Wiedereinführen von Corona-Auflagen gilt.