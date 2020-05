Auch im Falle von Sonneberg bemängelte das Ministerium, dass bislang keine Regel dazu aufgestellt worden sei, Gaststätten nur im Außenbereich zu öffnen. Deshalb sei der Kreis verbindlich dazu aufgefordert worden. Sonneberg änderte noch am Donnerstagabend seine Verordnung entsprechend und ergänzte, dass Gaststätten im Innenbereich auch weiterhin bis einschließlich 28. Mai 2020 geschlossen bleiben müssen. "Wir werden nun genau beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen in den beiden Landkreisen weiterentwickelt und Anfang kommender Woche die Lage neu bewerten", sagte Gesundheitsministerin Werner.

Zu den Maßnahmen, die Sonneberg bekannt gab, zählt etwa wie in Greiz ein Besuchsverbot für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Zudem sehen die neuen Kreis-Maßnahmen in Sonneberg vor, dass in öffentlich zugänglichen Bereichen mit Publikumsverkehr in Gebäuden und geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen ist, die Mund und Nase bedeckt.