Die Thüringer Landesregierung verlangt vom Landkreis Greiz bis zum Mittwoch ein Plan zur Eindämmung der Infektionsgefahr durch das Coronavirus. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte am Dienstag, "wir erfahren aus der Presse, welche Maßnahmen Frau Schweinsburg umsetzen will". Bis Mittwoch solle die Landrätin ein Konzept vorstellen, wie mit dem Landkreis und den Hotspots umzugehen sei.

Trotz hoher Infektionsraten will der Kreis Greiz keine größeren Abstriche bei den landesweiten Corona-Lockerungen machen, die ab Mittwoch in Kraft treten. Die neue Verordnung sieht unter anderem die Öffnung der Gastronomie und von touristischen Einrichtungen ab dem 15. Mai vor.

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg Bildrechte: dpa

Landrätin Martina Schweinsburg hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Infektionsketten in ihrem Kreis genau nachvollziehbar seien. Die Infektionsschwerpunkte lägen demnach in den Pflegeheimen. Deswegen werde lediglich das Besuchsverbot in den Pflegeheimen und Krankenhäusern fortgesetzt. Ansonsten werde sie sich "eisern an die Verordnung des Landes halten".



Am Mittwoch wollte Schweinsburg ursprünglich ein Statement zum weiteren Vorgehen in Greiz geben. Das Landratsamt sagte die anberaumte Pressekonferenz jedoch ab. Zunächst solle es weitere Beratungen mit der "Task Force" des Thüringer Gesundheitsministerium und weiteren Landesbehörden geben.