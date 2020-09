Die rund 6.000 Einwohner zählende Stadt Bad Köstritz steht von Freitag bis Sonntag wieder ganz im Zeichen des Dahlienfestes. Doch das tradionsreiche Volksfest ist bei seiner 42. Auflage mit "Sicherheit etwas anders". Das ist das diesjährige Motto, sagte Kulturamtschefin Anne-Cathrin Ritschel. Der Ausrichtung in Zeiten der Corona-Krise seien schwierige Gespräche und Planungen vorausgegangen.

Premiere mit Einschränkungen

Schon zum Auftakt müssen die Feiernden Einschränkungen hinnehmen. Wenn am Freitagabend auf dem Palaishof das erste Mal ein Open-Air-Wunschfilm über die Leinwand flimmert, dann dürfen nur 450 Zuschauer mit dabei sein, so Ritschel. Und wenn vor dem Kino eine Live-Band auftritt, dann darf dazu auch nicht getanzt werden. Und die strengen Hygienebeschränkungen gehen noch weiter: So gibt es nur eine Open-Air-Bühne auf dem Palaishof. Der Eingang dafür ist der Torbogen zum Rathaus. Und zwischen Brauerei und Gasthof zum Goldenen Löwen wurde extra ein Ausgang geschaffen. Die Dahlie Kaiser Wilhelm II: Sie ist mit 140 Jahren die älteste. Bildrechte: MDR/Ulrich Braumann

Laut Ritschel fällt erstmals der Festumzug ins Wasser. Alle Veranstaltungen dürfen nur im Freien stattfinden. Auch die Kinderbetreuung könne aus Sicherheitsgründen nicht gewährleistet werden. Und der zünftige Handwerker-Markt falle mit rund 20 Buden und auf einer Strecke von circa 200 Metern viel bescheidener aus als sonst. Zu den Schmuckstücken gehört diese Dahlie aus Australien von 1950. Bildrechte: MDR/Ulrich Braumann

Bunter Mix rund um die Dahlie

Trotzdem gibt es natürlich einen bunten Veranstaltungsmix rund um die berühmte Herbstblume, sagte die Bad Köstritzer Kulturamtsleiterin Anne-Cathrin Rietschel. So freut sich die Dahlienkönigin Jenny I. auf ihren allerersten Auftritt in diesem Jahr - am Samstag um 13.30 Uhr bei der offiziellen Eröffnung mit dem Bierfassanstich durch den Bürgermeister der Stadt. Bei den Freiluft- Veranstaltungen sorgen Blasmusikanten, Schalmeienkapellen und beliebte Schlagersängerinnen und -sänger für Kurzweil. Die historischen Königinnen unter den Herbstblumen sind hier allesamt zwischen 60 und 140 Jahre alt. Bildrechte: MDR/Ulrich Braumann

Am Sonntag lockt der Festgottesdienst in den Dahlienbogen des Schlossparks. In der schon mit vielen Preisen bedachten "Gärtnerei Paul Panzer" können Dahlien in voller Blüte bewundert werden. Ebenso die historischen Exemplare im Dahlienzentrum. Sie sind allesamt zwischen 60 und 140 Jahre alt.