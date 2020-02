Rund 80 Demonstranten haben am Donnerstag in Greiz den Erhalt des Krankenhauses in Schleiz gefordert. Sie erhoben auf Plakaten und in Redebeiträgen den Vorwurf, das Schleizer Krankenhaus soll für die Sanierung des Mutterhauses in Greiz geopfert werden. Die Demonstranten trafen sich vor dem Amtssitz von Landrätin Martina Schweinsburg, die auch Aufsichtsrats-Chefin des Krankenhauses in Schleiz ist. Dort ist bereits die Geburtsklinik geschlossen worden. Ehemalige Mitarbeiter kritisierten auch, dass sich ihr Betriebsrat nicht genug für den Klinikstandort einsetzen würde. Für den 3. März wurde eine nächste Demonstration vor der Kreistagssitzung in Weida angekündigt.

Die Demonstranten versammelten sich vor dem Landratsamt in Greiz. Bildrechte: MDR/Marian Riedel