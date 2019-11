Ein 22-jähriger mutmaßlicher Serienbrandstifter steht seit Dienstag vor dem Geraer Landgericht. In Großenstein bei Greiz soll der Angeklagte acht Mal Feuer gelegt haben. In einigen Fällen hat er mit gelöscht.

Die Großensteiner waren beunruhigt. Ende letzten Jahres brannte ein nicht genutzter Schafstall, dann ein leerer Schuppen, dann zwei Gartenlauben - darunter die des Vaters des Angeklagten, heißt es in der Anklageschrift. Schaden pro Fall: bis zu 3.000 Euro.

Die Einwohner Großensteins waren entsetzt, traurig und verunsichert. Wenige Tage nach den beiden großen Bränden wurde der 22-Jährige festgenommen. Er war Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Und in einigen Fällen war er so schnell nach Ertönen der Sirene durchs Treppenhaus gerannt, dass es den Nachbarn auffiel. Zudem brannte es immer am Wochenende, wenn der Angeklagte zu Hause war.