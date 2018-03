Gegen die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg wird nicht weiter wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Die CDU-Politikerin teilte am Freitag mit, dass sie die Staatsanwaltschaft in einem Schreiben vom 12. März über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens informiert hat. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies MDR THÜRINGEN.

Martina Schweinsburg Bildrechte: dpa

20 Monate lang hatten Ermittler nach Beweisen für den Verdacht gesucht, dass Schweinsburg in einen mutmaßlichen Korruptionsfall bei zwei Thüringer Nahverkehrsbetrieben verwickelt ist. Die "Ostthüringer Zeitung" hatte zuerst über die Einstellung des Verfahrens berichtet. Schweinsburg stellt sich in drei Wochen zur Wiederwahl.



Schweinsburg war vorgeworfen worden, eine Reise auf Kosten von Geschäftspartnern des Kreises unternommen zu haben. Konkret ging es darum, dass der türkische Bushersteller Temsa Fahrzeuge an das kommunale Unternehmen RVG Regionalverkehr Gera/Land verkauft hatte. Schweinsburg ist Aufsichtsratsvorsitzende dieses Unternehmens. Sie hatte stets bestritten, auf Temsa-Kosten in die Türkei gereist zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen waren im Jahr 2016 unter anderem Schweinsburgs Wohnhaus, ihr Büro im Landratsamt und ein Reisebüro durchsucht worden.