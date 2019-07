Der Fanfarenzug aus Greiz gehört zu den zehn besten der Welt. Mit diesem unerwarteten Erfolg sind die Wettkämpfe einer Weltmeisterschaft in Kanada zu Ende gegangen. Zudem war Stabführer Robin Vogel als zweitbester Drum Major der Welt gekürt worden.

Gleich zu Beginn der mehrtägigen Wettbewerbe konnten sich die Thüringer einen dritten Platz in der Disziplin Drumbattle erspielen. Bei einem weiteren Ausscheid im 20.000-Zuschauer-Stadion in Calgary sicherten sich die Greizer ein Goldprädikat bei der Marsch-Wertung. Zudem schafften es die Greizer, sich für das große Show-Finale zu qualifizieren, in dem nur elf Ensembles auftreten konnten.