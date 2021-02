In Daßlitz im Kreis Greiz hat am Freitagnachmittag eine Lagerhalle für Farben und Lacke gebrannt. Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 14 Uhr in einer Fensterbaufirma aus. Bis zum Abend war es unter Kontrolle. Es hatte sich dichter Rauch gebildet, deshalb kam es auch auf der angrenzenden B92 zu Sichtbehinderungen.

Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte starken Qualm erzeugt. Bildrechte: MDR/news5