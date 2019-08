Ein Strohballenbrand bei Gräfenbrück nahe Weida (Landkreis Greiz) hat am Mittwochabend ein Feuerwehr-Großaufgebot auf den Plan gerufen. Nach MDR-Informationen brannten die Ballen in Gräfenbrück auf einem Feld unmittelbar an einem Waldgebiet. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz.

Bei Gräfenbrück brannten am Mittwochabend Strohballen. Bildrechte: MDR/Björn Walther