Auf einem Vierseitenhof im Rückersdorfer Ortsteil Reust (Landkreis Greiz) ist am Freitagmittag eine Scheune abgebrannt. Laut Polizei ging der Notruf am Mittag ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune bereits komplett in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus und eine zweite Scheune konnte bisher verhindert werden, die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Der Ort wurde wegen des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern. Bildrechte: MDR/News5/Desk