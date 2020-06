Auf dem Flugplatz in Greiz-Obergrochlitz ist am Samstagvormittag die neue Landebahn eingeweiht worden. Erster Starter war der gebürtige Greizer und Raumfahrtlegende Ulf Merbold an seinem 79. Geburtstag, wie der Flugplatzmitarbeiter Uwe Teinel MDR THÜRINGEN sagte.