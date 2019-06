Auf Grund einer Havarie an einer Gashochdruckleitung kommt es in Weida im Kreis Greiz im Grochwitzer Weg zum Ausströmen von brennbaren Gas. Ursache für die Havarie sind möglicherweise Wartungsarbeiten. Die umliegenden Häuser werden evakuiert, die Anwohner in der nahegelegenen Grundschule untergebracht. Im weiten Umkreis werden die Bewohnung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Umgang mit offenem Feuer ist verboten. Die Polizei rät außerdem, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Es kommt derzeit zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Weida.

Gas-Alarm in Weida, hier die Osterburg (Archvbild). Bildrechte: MDR/Franziska Heymann