Das Thüringer Gesundheitsministerium dringt in den besonders vom Coronavirus betroffenen Kreisen Greiz und Sonneberg auf eine Beibehaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Den beiden Landkreisen werde empfohlen, die Einschränkungen bei Kindergärten und Schulen, aber auch in der Gastronomie langsamer zu lockern als im Rest des Landes, erklärte am Mittwoch eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Erfurt.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner forderte zuletzt bis zum Mittwoch Schutzkonzepte der Landkreise. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK