Bei dem Brand einer Lagerhalle in Großenstein im Kreis Greiz ist ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer gegen ein Uhr in der Nacht zu Samstag auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft aus. In der etwa 6.000 Quadratmeter großen Halle waren vor allem Strohballen gelagert.