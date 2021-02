Haus Kolin in Greiz Freiwillige unterstützen im Pflegeheim

Violinenklänge in der kleinen Cafeteria im "Haus Kolin", einem Pflegeheim in Greiz. Hier spielt Susanne Rümpler für die Bewohner. Doreen Dietze begleitet sie mit dem Akkordeon. Es ist wie Balsam für die Seele. Eine der wenigen Abwechslungen im Leben der Heimbewohnerinnen. Und auch etwas Besonderes für die beiden Künstlerinnen. Susanne Rümpler spielt normalerweise mit der Vogtland-Philharmonie auf großen Bühnen. Doreen Dietze ist Ergotherapeutin. Gemeinsam wollen sie den alten Menschen eine Freude machen. Für Heimleiterin Kristin Fiedler sind die beiden ein wahrer Glücksfall:

"Wir hatten von Anfang an viele Anrufe von Menschen, die als Freiwillige ihre Unterstützung angeboten haben, die gesagt haben: 'Ich bin hier zuhause, ich möchte helfen, egal wie.'"

Bei der täglichen Pflege helfen können nur wenige der Freiwilligen. Aber sie können den Bewohnern Aufmerksamkeit schenken, Zuwendung in einer schwierigen Zeit. Die Gefahr einer Ansteckung ist groß, deshalb sind zum Beispiel Besuche von Verwandten nur eingeschränkt erlaubt. Auch im Haus heißt es: Abstand halten. Pfleger werden drei Mal pro Woche getestet. Bewohner, sobald sie Symptome einer Erkältung zeigen. Die strengen Regeln zerren an den Nerven – bei Personal und Bewohnern.

Heute ist sie auch in der Cafeteria. Kastl ist schon 103 Jahre alt und hat in ihrem Leben viel erlebt. Doch die Corona-Pandemie ist anders, weil sie die Menschen voneinander trennt. Emilie Kastl vermisst die vielen kulturellen Aktivitäten, die es im Heim bis zum letzten Jahr gab.

Die Mitarbeiter versuchen, etwas Normalität zu erhalten. Oder besondere Momente zu schaffen: So war im letzten Jahr ein Koch aus einem Restaurant zu Gast. Im Herbst gab es Auftritte eines Greizer Theatervereins vor dem Haus. "So etwas hätten wir eigentlich schon viel eher machen müssen: hingehen zu den Menschen, die nicht mehr zu uns kommen können. Unser Plan ist, auch nach Corona da weiter zu machen. Wenn ich sehe, welchen Spaß die alten Menschen haben – das macht mich froh", sagt Karsten Schaarschmidt, der Vorsitzende des Theaterherbst-Vereins.

Froh ist auch Kathi Golle. Sie organisiert eigentlich Veranstaltungen für die Stadt Greiz. Durch Corona wird sie an ihrem normalen Arbeitsplatz jetzt nicht gebraucht. Seit Dezember hilft sie nun in Pflegeheimen aus, spricht mit Bewohnern, geht mit ihnen spazieren. Die Zeit im Heim geht an ihr nicht spurlos vorbei: "Ich sehe viele Dinge heute anders. Ich habe viel über den Umgang mit alten Menschen nachgedacht. Und mir ist klar, dass wir ihnen mehr Zuwendung und Respekt geben müssen. Ich denke, dass im Alltag vieles davon untergeht."