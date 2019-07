Der Fanfarenzug Greiz hat nach seinem erfolgreichen Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Kanada noch einen weiteren Grund zum Feiern. Wie Rene Kramer, aus der Greizer Delegation, MDR THÜRINGEN informierte, haben zwei Vereinsmitglieder in Kanada ihre Hochzeit beschlossen. Nach den Wettbewerben hatte Fanfarenspieler Martin Vogel seiner Freundin Denise Zellhuber einen Heiratsantrag gemacht. "Sie hat Ja gesagt" - jubelte er nach einem privaten Ausflug in die kanadischen Berge. Martin und Denise kennen sich schon seit der Schulzeit, seit fünf Jahren sind sie liiert. Nach den ereignisreichen Wettkampftagen konnten die Greizer am Mittwoch ihre Freizeit genießen und bereiten nun ihre Musikinstrumente für den Rücktransport nach Thüringen vor.

Heiratsantrag in den kanadischen Bergen: Martin Vogel hatte sich einen romantischen Ort für die Frage aller Fragen an seine Denise ausgesucht. Bildrechte: René Kramer