Flutkanal soll Innenstadt von Greiz schützen

Es ist ein Projekt, das die Greizer Innenstadt verändern wird. So viel steht fest. Etwa zwei Kilometer lang, bis zu zehn Meter breit und fünf Meter tief soll der Flutkanal werden, an dem sich Planer und Ingenieure derzeit den Kopf zerbrechen. Der Flutkanal soll von der Fußgängerbrücke am Elsterplatz durch die Greizer Neustadt parallel zu den Bahnschienen führen und auf Höhe des Greizer Parkes wieder in die Weiße Elster münden.

Berechnungen haben ergeben, dass so etwa ein Drittel des Hochwassers von 2013 aus der Greizer Innenstadt herausgehalten werden könnte. Doch bis es soweit ist, müssen die Greizer auf niedrige Pegelstände hoffen. "Wir rechnen nicht damit, dass wir vor 2024 oder 2025 den ersten Spatenstich machen", sagte Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft MDR THÜRINGEN. Der geplante Flutgraben (dunkelblau) durch Greiz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Grund für die lange Vorlaufzeit sind die umfangreichen Planungen. Laut Schirmer stellte sich 2015 heraus, dass die damaligen Pläne zum Hochwasserschutz für Greiz nicht ausreichen würden. Eine Herausforderung dabei sind die zahlreichen denkmalgeschützten Gebäude wie das Sommerpalais oder das Untere Schloss, aber auch der Historische Greizer Park. "Der Kanal ist die wirksamste Lösung, die Eingriffe in die Stadt zu minimieren", so Schirmer. Und trotz der derzeit veranschlagten 25 Millionen Euro Baukosten wirtschaftlich vertretbar.

Kleingartenanlage muss weichen

Die Alternative, eine mannshohe Mauer entlang der Weißen Elster, wurde in einer früheren Planungsphase verworfen. Seit einem Jahr wird an dem Projekt Flutkanal intensiv gearbeitet. Die Thüringer Landgesellschaft als Bauherr muss sich mit Behörden abstimmen, es wurden Böden untersucht und das Stadtgebiet vermessen. Laut Schirmer wurden 14 Messstellen eingerichtet, um den Grundwasserspiegel zu überwachen. In dem geplanten Korridor für den Flutkanal darf derzeit nichts ohne Rücksprache mit der Landgesellschaft verändert werden.

Bis zu zehn Meter tief wird der Kanal sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Herausforderung ist der Trassenverlauf der Bahngleise. "Die Bahn hat sich gewünscht, dass an Höhe und Lage der Gleise nichts verändert wird. Nach aktuellem Stand kriegen wir das hin", erklärt Schirmer. Allerdings müsste es auch mit der Deutschen Bahn weitere Abstimmungen geben. Weniger Glück haben die Kleingärtner am Elsterplatz. Dort soll der Flutkanal von der Weißen Elster abzweigen. Mit ihnen wurde bereits gesprochen: Sie werden entschädigt und müssen zum Ende dieses Jahres ihre Gärten aufgeben.