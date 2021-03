Nach Berechnungen von MDR THÜRINGEN lag die Inzidenz im Landkreis Greiz am Montag um 11:00 Uhr sogar bei 548. Anders als die Zahlen des Robert-Koch-Instituts werden die MDR-Zahlen mehrmals täglich aktualisiert - sie beruhen auf direkten Mitteilungen der Kreise und Städte in Thüringen und sind in der Regel aktueller als die RKI-Zahlen.