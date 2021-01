Mit Maske und Abstand, in der Zelle, im Schnee oder im Büro - in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben wurde getanzt. Zwei Wochen lang übten Häftlinge und Bedienstete Schritte und Armbewegungen, um an der Challenge teilzunehmen. "Unsere Justizvollzugsanstalt" #Hohenleuben ist mutmaßlich die erste JVA in Deutschland, die sich mit Bediensteten und Inhaftierten beteiligt", heißt es auf der Facebook-Seite des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.